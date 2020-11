Dani Alves quis voltar ao Barça, mas 'clube não teve coragem'

Dani Alves foi um dos maiores ídolos da história recente do Barcelona e um dos grandes parceiros da carreira de Lionel Messi. No São Paulo desde o ano de 2019, o lateral revelou que quis voltar ao Barça, mas foi categórico ao afirmar que o clube “não teve coragem” para contratá-lo novamente.

Ao longo de oito temporadas com a camisa Blaugrana, entre 2008 e 2016, Dani Alves somou 21 gols e incríveis 101 assistências - muitas delas para Messi - para se consolidar como o melhor lateral direito do mundo. E se o números de passes decisivos impressiona, o de troféus é ainda mais assustador.

Apenas na Catalunha foram 23 taças - incluindo seis títulos de LaLiga e três da Liga dos Campeões, com a última orelhuda chegando em 2015, em vitória sobre a Juventus por 3 a 1 na final ao lado de Neymar - que contribuíram e muito para o brasileiro se tornar o jogador mais vencedor da história do futebol.

Mas apesar da linda história, Dani Alves foi liberado pelo clube ao final de seu contrato, na temporada 2015/16, e se transferiu sem custos à Juventus, antes de se juntar a Neymar no PSG.

Após mais dois anos na França, o lateral resolveu aceitar um novo desafio na carreira e retornar ao futebol brasileiro, para defender as cores do São Paulo. Mas como ele mesmo admitiu, sua vontade era ter retornado ao Barcelona.

"Eu me ofereci ao Barça para voltar. Só fui à Juve para provar que ainda estava em um bom nível", contou em entrevista à rádio RAC 1.

“Eu queria voltar ao Barça e eles precisavam de mim, mas não tiveram coragem de admitir que estavam errados comigo. Se eles tivessem me tratado como eu achava que merecia, hoje eu ainda continuaria jogando pelo Barça. amo este clube”, completou.

Dani foi um dos primeiros a criticar a forma como o Barcelona vinha sendo administrado, algo que ficou em evidência nos últimos anos, com nomes como Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar fazendo críticas públicas a Josep Maria Bartomeu, que recentemente renunciou ao cargo de presidente do clube.

"O estilo do Barça está mudando. O clube perdeu um pouco a sua identidade e agora tem de passar por um difícil processo para recuperá-la", acrescentou Dani Alves. “Acho que o Barça só quer ser um clube comercial, de negócios... comprar e vender jogadores. Ao fazer isso, você perde sua identidade. Acho que esse é o problema do Barcelona", finalizou o lateral.

Desde que Dani Alves deixou a Catalunha, o Barcelona vem encontrando dificuldades para encontrar um substituto à altura. Enquanto isso, no São Paulo, o brasileiro abandonou a lateral para jogar com a camisa 10 e, apesar de algumas boas partidas, ainda não conseguiu conquistar títulos e coleciona algumas polêmicas com a torcida Tricolor.