Dani Alves responde a críticas após ser eliminado pelo Mirassol

Mirassol, uma equipe da Série D, surpreendeu ao eliminar o São Paulo do Paulistão com uma inesperada vitória de 2-3 no Morumbi, que deixou o 'Tricolor' muito abalado.

Críticas surgiram por parte de alguns fãs da equipe contra a equipe técnica, os líderes e até alguns jogadores como Dani Alves.

O internacional do Brasil e ex-jogador do Barça, como sempre, não se escondeu e respondeu a elas com uma mensagem contundente em sua conta pessoal no Instagram.

"Ontem, hoje, dias difíceis de digerir algumas coisas, mas aqui estamos pra dizer que sentimos muito primeiro pelo nosso trabalho e pelas pessoas que torcem por nós. Trabalhamos para obter resultados, mas algumas vezes eles não vem como planejamos.", começou o craque.

"Uma situação atípica que temos que ter a hombridade e sabedoria de aceitar o que vier. Quase sempre o silêncio é resposta mais sabia, algumas vezes as públicas, pois jamais me verão atrás do pelotão de guerra. Eu só abaixo a cabeça pra orar e só ajoelho pra agradecer", o campeão da Copa América de 2019 continuou.

Por fim, Alves enviou uma mensagem de otimismo para o futuro. "Não vejo outro caminho que seguir lutando, batalhando e entregando o melhor que temos pra tentar mudar essa história. Sei que o processo é doloroso, o preço é caro, mas aqui estou como sempre estive e como sempre estarei!", finalizou.