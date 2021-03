Dani Calvo abre o placar contra o Real Madrid

O Elche soube aproveitar uma das poucas oportunidades de que gol que teve, e abriu o placar no Alfredo di Stéfano. Os visitantes saíram na frente em cobrança de escanteio.

Tete Morente cobrou o escanteio do lado esquerdo do ataque. A bola viajou por toda área e chegou na segunda trave onde surgiu Dani Calvo, nas costas de Varane para cabecear para as redes.

A bola passou por Courtois, explodiu no travessão e ultrapassou completamente a linha, colocando o Elche em vantagem.