Dani Olmo deixou claro: "Merecemos ter ganhado"

Foi o gol dele que colocou seu time no rumo certo, deixando o Atlético de Madrid em sérios apuros. Depois do jogo, ainda eufórico pelo feito conquistado, Dani Olmo compareceu à mídia.

Diante dos microfones do 'Movistar +', o atacante espanhol do RB Leipzig analisou o duelo. "Jogamos o que sabemos em todos os momentos e merecemos vencer. Foi um jogo difícil como já sabíamos, mas tínhamos que dar 100% e assim foi", começou.

Para ele, a união do RB Leipzig foi a chave da vitória. "Vamos todos para cima e aqui ninguém é mais importante do que o outro. Acreditamos na ideia do clube e estamos muito felizes com esta vitória contra um grande rival", continuou.

E acabou analisando como a partida foi decidida. "Demos ao Atlético alguma liberdade depois do gol, mas depois marcamos o segundo gol e foi decisivo", afirmou.

“Repito que acho que merecemos vencer. Agora precisamos descansar e pensar no PSG porque será tão ou mais difícil que esse jogo", disse Dani Olmo para concluir.