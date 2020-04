Daniel Alves não descarta jogar no Boca Juniors: “não seria ruim”

Capitão e principal jogador do São Paulo, Daniel Alves revelou um carinho especial pelo Boca Juniors em transmissão ao vivo feita no Instagram.

“Não seria ruim. As pessoas sabem do carinho que tenho pelo Boca”, disse o craque, que segue em casa por causa da pandemia do novo coronavírus.

Vale lembrar que durante as eleições presidenciais do clube argentino, José Beraldi, um dos candidatos, chegou a citar o nome de Daniel como possível reforço. Berardi não ganhou o pleito, mas a atual administração – que tem como homem forte o ídolo Juan Román Riquelme – já sabe que Dani Alves tem uma simpatia especial pelos Xeneizes.

São-paulino de coração, Daniel Alves tem contrato com o Tricolor do Morumbi até 2022.