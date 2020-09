Daniel Alves quer sair do São Paulo

Insatisfeito, Daniel Alves quer deixar o São Paulo. O veterano meia, segundo apurou a Goal, espera a chegada de ofertas, preferencialmente da Europa, para então solicitar uma conversa decisiva com a diretoria tricolor, que, por sua vez, já tomou conhecimento de boa parte da situação.

Com contrato até dezembro de 2022, Dani deseja, sobretudo, tentar sair pela porta da frente, com uma negociação amigável. Tem visto como desfavorável o clima conturbado nos bastidores do Tricolor, com intrigas políticas e também cobranças de setores que não fazem parte do dia a dia do futebol do clube.

Nas últimas horas, o camisa 10 são-paulino ainda foi alvo de duras críticas, principalmente nas redes sociais, por ter participado de uma festa com amigos num momento em que aglomerações têm sido evitadas por causa da pandemia do novo coronavírus. A revolta entre os torcedores acabou foi maior por ele não ter usado máscara de proteção e ter batucado num instrumento musical enquanto se recupera de lesão no braço direito.

A pessoas próximas, Daniel Alves nunca escondeu a vontade de disputar pelo menos uma temporada na Premier League. Antes de trocar a Juventus pelo PSG, em 2017, negociou com Chelsea e, posteriormente, Manchester City, tendo, inclusive, chegado a um acordo verbal. Mesmo com o pedido de Pep Guardiola para reforçar os citizens, optou pelo futebol francês.

Aos 37 anos, Dani chegou ao Morumbi em agosto do ano passado, depois de várias temporadas de sucesso na Europa, onde ganhou maior destaque na Espanha, sendo ídolo de Sevilla e Barcelona. Desde então, disputou 38 jogos oficiais e marcou oito gols.