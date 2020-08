VÍDEO: Daniel Paulista elogia estreia do Sport no Brasileirão

O Sport iniciou neste fim de semana sua caminhada no Campeonato Brasileiro da Série A. Na Ilha do Retiro, enfrentou o Ceará e venceu por 3 a 2, com dois gols marcados por Elton e e um por Jonatan Gómez. Os visitantes descontaram com Cléber e Victor Jacaré.

Na próxima a segunda rodada, o Sport visita o Vasco da Gama às 20h da quinta-feira, enquanto o Ceará recebe o Grêmio na quarta às 21h30. Confira a entrevista coletiva de Daniel Paulista após a vitória na estreia.