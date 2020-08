Daniel Paulista avalia maratona de jogos do Sport

O Sport visitou o Vasco da Gama, após ter estreado no Campeonato Brasileiro com vitória sobre o Ceará. Nessa quinta-feira, o resultado positivo não veio. Os cariocas venceram por 2 a 0 com gols de Fellipe Bastos. Após a partida o treinador Daniel Paulista avaliou o desempenho da equipe.

“Tivemos alguns momentos de oscilação, mas de uma maneira geral a gente teve o melhor controle de jogo, mais posse de bola, mais finalizações, mais escanteios, mas faltamos ser mais incisivos no momento de definição. Fizemos o goleiro do Vasco trabalhar muito pouco, tivemos mais finalizações, mas sem fazer o goleiro adversário trabalhar, e isso dificultou o nosso jogo”, destacou o técnico.

Confira o vídeo com mais da entrevista de Daniel Paulista, que comentou sobre o desafio de manter uma regularidade nos desempenhos em meio a um calendário modificado em função da pandemia.

A próxima partida do Leão é no domingo (16), às 19h, diante do Atlético-GO no Estádio Olímpico.