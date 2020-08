VÍDEO: Danilo Avelar comenta sobre postura para o clássico

Neste domingo, o Corinthians visita o São Paulo em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. A partida está marcada para as 11h (horário de Brasília) e será realizada no Morumbi. Confira as prováveis escalações.

O Tricolor vem de sequência positiva de duas vitórias e ocupa a terceira colocação da tabela com dez pontos somados em cinco partidas disputadas. Já o Timão, com um jogo a menos, tem cinco pontos e está no 12º lugar.

Confira no vídeo a entrevista coletiva do zagueiro Danilo Avelar, que fala sobre como o time deve se portar no clássico.