VÍDEO: Danilo Avelar comenta críticas a Luan

Luan marcou um belo gol contra o Fortaleza e garantiu o empate por 1 a 1 do Corinthians, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Seu próximo desafio será no clássico contra o São Paulo marcado para esse domingo - veja as prováveis escalações.

Em meio a críticas e maus desempenhos, o grande reforço da temporada vindo do Grêmio foi reserva contra o Atlético-MG, em Minas, e contra o Coritiba, na Arena. Agora, ele tenta retomar uma regularidade positiva.

Confira no vídeo a entrevista coletiva do zagueiro Danilo Avelar, que fala sobre a situação de Luan no Timão.