Danilo Fernando Avelar, o paranaense de 31 anos, atualmente joga no Corinthians após uma passagem em clubes como Schalke 04 e Torino.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com o jogador na qual ele fala da volta do Campeonato Paulista e da importância de que tal volta será já com um clássico entre o Timão e o Palmeiras.