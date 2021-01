Danilo já esqueceu o Real Madrid: "Estou no meu melhor momento"

Danilo jogou 56 partidas com a camisa do Real Madrid durante duas temporadas e logo se foi ao Manchester CIty. Com a Juventus já são 57 e uma grande temporada.

"Esse é o melhor momento da minha carreira. Desde que deixei o Porto, essa é a temporada em que mais estou tendo continuidade e isso é o que eu procurava. Estou muito feliz", assegurou em declarações a 'TNT Sports'.

Danilo elogiou ainda a chegada de Andrea Pirlo. "Pirlo sempre teve as ideias claras e a equipe o seguiu. Ele mostra no banco aquilo que era como jogador e isso nos conquistou".

É claro que não poderiam faltar palavras para Cristiano Ronaldo. "Sempre deu tudo para estar no topo. Uma vez deu uma entrada muito dura e eu disse que ele não estava acostumado a isso, que deixasse com os lá de trás", concluiu. ugout