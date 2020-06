Danilo Pereira, uma alternativa mais econômica para o Arsenal

A prioridade do Arsenal é Thomas Partey, mas o clube londrino tem um 'plano B', o meia do Porto, Danilo Pereira. O português está avaliado em 40 milhões de euros, dez a menos que o ganês do Atlético.

O Arsenal poderia levar Thomas pagando a sua cláusula, mas os 50 milhões de euros fixados pelo Atlético são uma trava importante para todos nesse momento de crise.

De acordo com a 'ESPN', o Arsenal ve como alternativa o nome de Danilo Pereira, um jogador com características similares, mas um pouco mais barato, já que o Porto pediria 40 milhões por ele.