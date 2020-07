Danny Rose, na mira da Lazio

A Lazio está FOCADA na tentativa, agora um pouco mais distante, de caçar a posição da Juventus no topo da Serie A. Mas não apenas de atividades esportivas vive um clube.

Nos escritórios, Danny Rose é um nome apreciado e muito para o próximo mercado de transferências. Segundo o 'SportMediaset', o lateral inglês interessa ao clube romano.

Aos 30 anos, ele está atualmente emprestado ao Newcastle, então sua chegada na equipe italiana significaria um salto de nível, já que sua discussão com Mourinho fecha as portas dos 'spurs'.

Mas não são apenas os italianos seguem seus passos. O PSG já perguntou sobre o jogador e não esquece seu nome para as próximas janelas de transferências.

Internacional com a Inglaterra, o ex-Tottenham leva 697 minutos em nove jogos com o Newcastle desde que chegou emprestado no mercado de inverno ao St. Jame's Park.