Danny Rose se recusa a sair do Tottenham e provoca clima de tensão

Ainda que tenha ido tudo bem no Tottenham de José Mourinho, o português tem dois casos para resolver no elenco: Danny Rose e Dele Alli.

Do segundo se comentou muito, mas com Danny Rose também não houve uma boa relação em nenhum momento. Após sua passagem pelo Newcastle na temporada passada, ele voltou aos 'spurs', ainda que tenha jogado apenas na equipe Sub-23.

O mercado de transferências de inverno parecia a oportunidade perfeita para o lateral encontrar destino e, de fato, sua ida ao futebol turco estava dada como certa.

Havia um acordo com o Trabzonspor para que Rose jogasse pelo clube, mas tudo foi cancelado de última hora. Segundo o portal 'The Athletic', isso provocou uma grande raiva no time de Londres.

Uma das razões pela qual o acordo foi cancelado, segundo apontam diferentes fontes, é o COVID-19. Rose não quis mudar de país assim de repente em plena pandemia e sabendo que teria que ficar em quarentena na Turquia.