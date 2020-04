Danny Rose se vê "entre a cruz e a espada"

Danny Rose, um jogador de futebol de Newcastle, deu sua visão de como os jogadores estão lidando com a crise do coronavírus na Premier League. "Sentimos que somos contra uma rocha e um lugar difícil", comentou ele na BBC.

O ponta reconheceu-se "ansioso" com a situação e queria deixar claro que os jogadores estão prestes a colaborar, portanto, ele se incomoda com comentários da arena política: "As conversas já estavam ocorrendo antes que pessoas de fora do futebol começassem a aparecer. Eu estive ao telefone com Jordan Henderson e ele está trabalhando muito para encontrar soluções".

"Simplesmente não era necessário que as pessoas não envolvidas no futebol dissessem aos jogadores o que deveriam fazer com seu dinheiro. Isso me pareceu estranho", disse o jogador.

Outros jogadores da Premier League também criticaram o que consideram uma interferência que só aumenta mais a tensão no momento.