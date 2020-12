"Farei sempre o meu melhor para continuar marcando"

O português Cristiano Ronaldo, atacante da Juventus, recebeu neste domingo o Golden Foot 2020, um prémio que consiste numa réplica do pé direito do vencedor banhado em ouro e que é atribuído a um jogador que esteja na ativa com pelo menos 28 anos de idade, informou a equipe de Turim em um comunicado.

"Receber este prêmio é uma honra. Estou feliz que minhas pegadas estejam próximas às de outros grandes campeões. Sempre farei o meu melhor para continuar jogando bem e marcando", disse Cristiano em declarações publicadas pela Juventus.

Louis Ducruet, filho da Princesa Stephanie de Mônaco, como representante do Príncipe Albert II de Mônica, entregou o troféu a Cristiano Ronaldo.

"Será uma honra para o Principado de Mônaco ter na nova 'The Champions Promenade' as pegadas de um campeão como Cristiano Ronaldo", disse o Príncipe Albert em uma mensagem de vídeo.

Entre os vencedores do Golden Foot estão os espanhóis Andrés Iniesta (2014) e Iker Casillas (2017), Gianluigi Buffon (2016) e o croata Luka Modric (2019).