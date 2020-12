Darwin Nuñez cola no artilheiro da Liga Europa

Benfica goleou o Lech Poznan por 4 a 0 nessa quinta-feira e está com vaga garantida para o mata-mata da Liga Europa. O time português teve gols de Jan Vertonghen, Darwin Nuñez, Pizzi e Julian Weigl.

A jovem contratação uruguaia, ampliou a vantagem aos 56 minutos, quando o placar estava em 1 a 0. Com isso, ele chegou a cinco gols na competição e se aproximou do atual artilheiro da competição.

Se marcar mais um gol, empatará com Yusuf Yazici, do Lille, mas também terá de torcer para que o goleador turco não volte a balançar as redes adversárias.

Além dos gols pela Liga Europa, o atacante de 21 anos tem um gol marcado no Campeonato Português, contra o Belenenses, totalizando seis gols, além de seis assistências, em dez jogos disputados nesta sua primeira temporada com o Benfica.