Seleções tiram Arrascaeta e Everton do Flamengo: como fica a criação?

Everton Ribeiro e Giorgian De Arrascaeta já escreveram, em 2019, seus respectivos nomes nas páginas gloriosas da história do Flamengo, mas 2020 chegou e os meias mostram que ainda buscam mais. O excelente momento do brasileiro lhe rendeu convocação para a seleção treinada por Tite, enquanto o uruguaio, nome constante no selecionado de seu país, foi, nas últimas semanas, um dos grandes destaques do nosso futebol – seja através de gols, assistências ou poder de liderança especialmente junto aos mais jovens. Ambos serão desfalque para o Rubro-Negro nas próximas três rodadas do Brasileirão, uma vez que estarão a serviço de suas seleções.

Ter um jogador de seleção antigamente era motivo de orgulho, mas como a CBF, na contramão do bom-senso, não interrompe as competições de clubes durante as Datas Fifa para partidas de seleções, acaba sendo motivo de preocupação e até revolta para os torcedores. Nesta Data Fifa, Flamengo e Palmeiras são os times brasileiros mais afetados por esta questão. O Rubro-Negro, por exemplo, não terá como escalar as suas duas principais armas criativas nos compromissos contra Sport Recife, Vasco e Goiás.

Quais são as opções no banco de Torrent? Apesar de não ser o cenário ideal, a qualidade do elenco rubro-negro pode dar, ainda assim, ferramentas que muito provavelmente seriam titulares em quase todos os outros times que estão na disputa deste Brasileirão.

Se escalar sua equipe em um 4-2-3-1, desenho tático preferido por Dome Torrent durante boa parte de sua carreira, o Flamengo poderia ter Diego Ribas no papel clássico do camisa 10, acompanhado de nomes como Pedro Rocha, Vitinho e eventualmente até Michael pelas pontas. Gerson, Thiago Maia e Willian Arão seguem como opções para as posições um pouco mais recuadas do meio-campo, podendo ser aproveitados em dupla ou até mesmo em uma trinca de meio-campo pensando em m 4-3-3.

Nesta campanha de Brasileirão, Arrascaeta e Everton Ribeiro são os jogadores que mais criam chances de gol pelo Rubro-Negro: foram 30 passes para finalizações dados pelo uruguaio (incluindo aí três assistências para gol) e 14 de Everton. Ter que substituí-los não seria tarefa fácil para qualquer equipe, mas ao menos neste Flamengo a tarefa ficaria menos difícil na comparação com outras equipes.