Datas e horários das 9 rodadas restantes da Bundesliga

O presidente da Liga Alemã de Futebol (DFL), Christian Seifert, confirmou em entrevista coletiva que a Bundesliga e a 2ª Liga já têm uma data oficial de reinício após o adiamento devido à pandemia de coronavírus, uma competição que retornará no fim de semana do próximo dia 16 de maio.

Portanto, apenas alguns minutos após o anúncio, a própria DFL publicou o calendário completo da Primeira e da Segunda Divisão alemãs, com uma data de início no mencionado fim de semana e o último dia marcado para 27 e 28 de junho, desde que a pandemia do COVID-19 permita que a competição seja jogada conforme o planejado.

Com cinco jogos a partir das 10h30 (horário de Brasília) do sábado, 16 de maio, a Bundesliga será retomada, enquanto terminará na segunda-feira 18 do mesmo mês com o confronto entre Werder Bremen e Bayer Leverkusen.

Um cronograma que será muito apertado com o objetivo de terminar todos os jogos até o final de junho, o que levará, após a disputa na 26ª rodada, a 27ª a ser marcada no calendário apenas quatro dias depois, de sexta-feira 22 a domingo 24.

A rodada 28 será disputada apenas alguns dias depois, entre terça-feira 26 de maio e quarta-feira 27 de maio, como se fosse um jogo da Liga dos Campeões, com um protagonista claro: um Borussia Dortmund-Bayern que poderia colocar em sérios problemas os de Munique em seu objetivo de conquistar o título da liga.

As rodadas seguintes são datadas no calendário em 29 de maio e 5, 12, 16, 20 e 27 de junho, quando as 34 rodadas da Bundesliga deveriam ter sido disputados e decretado o vencedor da competição. Tudo isso, é claro, se o coronavírus permitir.