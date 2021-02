Ídolo do Benfica quer volta de David Luiz

David Luiz passou quatro bons anos defendendo o Benfica entre 2007 e 2011. Embora já não seja o defensor que foi no passado, ganhando até elogios que o colocavam como um dos melhores do mundo em sua posição, a torcida dos Encarnados não esquece os feitos do brasileiro no Estádio da Luz e ganhou o reforço de um ídolo para convencer o zagueiro a voltar para Portugual.

Nuno Gomes, um dos ídolos recentes do clube e que foi companheiro de David Luiz no Benfica, quer ver o brasileiro novamente com a camisa da Águia. Em entrevista exclusiva para a 'Goal' antes do confronto entre o time português e o Arsenal, pela Liga Europa, o ex-atacante confessou tal desejo.

"Veremos o que acontece", disse Gomes. "Me lembro que quando deixou o Benfica ele já estava bem adaptado a Portugal, falando de sua carreira profissional e sobre o lado pessoal fora dos gramados. Ele já era um português em termos de cultura e como vivia sua vida".

O brasileiro deixou o clube de Lisboa com mais de 100 partidas e um título da Primeira Liga conquistado neste período. Nuno Gomes relembrou que a saída para o Chelsea não foi uma decisão fácil para o defensor.

"Ele teve um pouco de dificuldade para deixar o clube pois estava muito bem e estabelecido aqui. Mas a oferta que ele recebeu não poderia ser recusada. Ele sempre disse que um dia gostaria de voltar. Não sei se seria possível ou não, mas eu adoraria ver isso".

Antes deste período de estrelato em Portugal, David Luiz, segundo Gomes, era uma pessoa muito tímida e trabalhou muito para chegar ao patamar atingido.

"Ele era muito humilde, queria aprender com os treinadores, com os companheiros mais velhos e tenho muito orgulho em dizer que sou amigo dele e de sua família fora de campo pois ele é uma pessoal incrível. Ele trabalhou muito para alcançar e se tornar a pessoa que é hoje. Acredito que um dia ele queira retornar e encerrar sua carreira no Benfica".

O contrato de David Luiz no Arsenal se encerra no fim da temporada e ele já pode assinar um pré-acordo com outras equipes. Em maio de 2020, o brasileiro confirmou que já teve conversas com o clube para discutir um possível retorno.

"Meu sonho é me aposentar no Benfica. Quando eu não sei, mas irá acontecer se o presidente Vieira permitir e se a torcida me quiser", disse ao 'Record'.