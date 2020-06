David Luiz previu pesadelo do Bayern na final da Champions

O Bayern de Munique era o grande favorito ao título da Champions League na temporada 2011-12, disputada contra o Chelsea. Além de estar jogando em casa, na Allianz Arena, e de ter sido superior durante boa parte dos 90 minutos, na reta final do encontro Thomas Muller fez o 1 a 0 que parecia prever o campeão. Mas em escanteio cobrado minutos depois, foi o brasileiro David Luiz o arauto da desgraça bávara antes de Didier Drogba empatar.

“O David Luiz veio para dentro da área e falou assim comigo: é agora, olha o gol”, revelou o meio-campista alemão Bastian Schweinsteiger no documentário 'Schw31ns7eiger Memories - From Beginning to Legend', no Amazon Prime e que conta a história do hoje ex-jogador.

David Luiz, que não estava nas melhores condições físicas antes daquele duelo, apenas observou Muller fazer o seu gol antes de partir para a área na hora do épico empate. Nos pênaltis, o Chelsea levou a melhor e impôs ao Bayern uma de suas derrotas mais sentidas. Mas antes mesmo de começar a disputa alternada, na marca da cal, Schweinsteiger revelou que os Bávaros já haviam sentido um baque premonitório.

O retrato da situação foi a dificuldade que o técnico Jupp Heynckes teve para convocar o número de atletas para baterem os pênaltis: “Todos, praticamente, estavam bem p*tos. Eles se afastaram, levantaram as mãos e disseram: ‘eu não quero’”, seguiu Schweinsteiger.

O Chelsea levou a melhor nos pênaltis e foi campeão, mas a dor sentida pelo Bayern foi remediada na temporada seguinte, quando os Bávaros bateram o rival Borussia Dortmund na final realizada em Wembley. Naquele momento, Schweinsteiger, Arjen Robben (que, contra o Chelsea, aind aperdeu pênalti antes da disputa alternada) e outros nomes daquela equipe conseguiram expurgar todos os fantasmas dos insucessos anteriores.

Ídolo do Chelsea, dúvida no Arsenal

David Luiz, que na época estava na sua primeira passagem pelo Chelsea, ainda comemoraria títulos importantes – inclusive foi decisivo para os Blues serem campeões da Europa League na temporada seguinte – antes de defender o PSG por dois anos.

O zagueiro retornou ao Stamford Bridge para outra passagem marcada por títulos, entre 2016 e 2019, mas na atual campanha trocou o lado azul de Londres para vestir a camisa do Arsenal. Vestindo o vermelho e branco dos Gunners, vinha vivendo mais baixos do que altos e recentemente tem sido especulado no Zenit, da Rússia.