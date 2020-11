Aos 23 anos, David Neres já é um nome conhecido no futebol mundial. Desde sua aparição no São Paulo até a ida ao gigante dos Países Baixos, em 2016-17, o atacante já viveu momentos importantes do futebol europeu.

Um de seus belos momentos nos últimos tempos veio com um golaço neste mês de novembro. Confira no vídeo acima o belo lance do brasileiro na goleada do Ajax sobre o Heracles, por 5 a 0.