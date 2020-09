David Silva testa positivo para coronavírus

Más notícias para a Real Sociedad. Nessa segunda-feira o clube informou que David Silva, o principal reforço da equipe para a temporada 2020-21 testou positivo para coronavírus.

"A Real Sociedad informa que David Silva deu positivo no teste PCR realizado nessa manhã. Trata-se do segundo teste do jogador nas últimas 72 horas, o primeiro deles foi negativo", explica o clube do País Basco.

"David Silva viajou ontem em voo regular a Bilbao e chegou a noite em San Sebastián. Na manhã dessa segunda-feira realizou o segundo teste, assim como exige o protocolo sanitário de LaLiga, e o resultado foi positivo", completou.

"Durante as primeiras horas em San Sebastián, David Silva não teve contato com os seus novos companheiros. O jogador se encontra em isolamento e não apresenta sintomas. O caso foi comunicado as autoridades competentes", concluiu.