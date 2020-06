David Tavares tem Covid-19 há 46 dias

David Tavares testou positivo pela primeira vez para Covid-19 em 10 de maio, quando o Benfica confirmou que ele estava assintomático e iniciava quarentena.

Após 46 dias, o meia de 21 anos revelado pelas categorias de base do clube voltou a dar ter a presença do vírus no corpo confirmada em teste realizado no domingo.

O atleta não está participando das atividades do grupo e está fora da lista de jogadores relacionados para a partida desta terça-feira contra o Santa Clara, pela 28ª rodada da Liga Portuguesa.

Portugal tem 39.737 casos confirmados nesta terça-feira (+345 que um dia antes) de Covid-19 e 1.540 mortes (mais seis óbitos nas últimas 24 horas), de acordo com o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS). Os casos recuperados subiram para 25 829.