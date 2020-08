Davies, cada vez melhor na lateral esquerda

Até hoje poucos se atrevem a negar que Alphonso Davies é o melhor lateral-esquerdo do mundo. Após um ano turbulento, o drible em cima de Semedo com foco planetário consumava sua grande emergência no mundo do futebol.

No entanto, essa realidade mostra como o mundo do futebol pode ser mutável. E é essa mesma posição, meses atrás, que enfrentou com a camisa do Canadá.

Na última Copa Ouro teve muitas dificuldades, apesar de ter encerrado sua participação com três gols e duas assistências (nos jogos em que jogou na sua posição mais natural). Na verdade, isso foi especialmente notado na partida das quartas-de-final contra o Haiti, quando o Canadá caiu de surpresa por 3 a 2 e sofreu com a falta de pontaria.

No entanto, Davies tem brilhado cada vez mais em ser um lateral esquerdo. Nisso ele ficou muito grato pela ajuda de David Alaba, que o deixou em sua posição natural porque também teve que improvisar como zagueiro central.