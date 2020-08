Davies e sua tentativa frustrada de ganhar a camisa de Messi

Antes da partida diante do Barcelona, Alphonso Davies confessou qual era seu maior sonho no futebol: jogar contra Leo Messi. Em função dessa idolatria, o jovem do Bayern de Munique pediu ao argentino para ficar com a camisa 10 usada na partida das quartas de final.

A revelação foi feita após o jogo contra o Lyon, pelas semifinais da Champions League, e surpreendeu pelo fato de Messi ter se recusado a entregar. Apesar de não ter atingido seu objetivo, o canadense de 19 anos pareceu ter compreendido a reação de seu ídolo.

"Eu pedi (a camisa) ao Messi, mas acho que ele estava chateado. Talvez consiga da próxima vez", contou o jogador do clube alemão.

Além do inusitado caso envolvendo o argentino, Alphonso Davies também comentou o fato de sua equipe ter conseguido a classificação para a grande final da competição.

"Estou muito feliz de estar na final. O PSG é um bom time. Vamos comemorar um pouco, mas pensar na próxima partida. Para mim, é um sonho que se torna realidade. Jogar a Champions e chegar à final é tudo que se pode querer na vida", declarou o jovem canadense.