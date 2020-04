Davinson Sánchez, nome de respeito na Premier

Davinson Sánchez conseguiu. Ele já é um daqueles jogadores de futebol que fazem parte da elite européia. Aos 23 anos e com contrato até 2024 no Tottenham, ele é jogador fixo da equipe titular e tudo indica que continuará assim. Soma, nesta temporada, 32 partidas das quais ele começou em 30.

Nas duas campanhas anteriores, manteve regularidade e não disputou menos de 37 jogos em cada uma, sendo um dos jogadores mais importantes na chegada à final da Liga dos Campeões com Pochettino. Após a chegada de Mourinho, ele ganhou ainda mais destaque.

Seu bom trabalho o colocou na vitrine de luxo do mercado de transferências. Até o Real Madrid está acompanhando seus passos com interesses pensando no futuro. É um zagueiro versátil e sério, com garantias. Tem qualidades evidenciadas pelo seu valor de mercado: 50,9 milhões de euros.

Já parece distante a temporada 2015-16 com o Atlético Nacional, quando seus conterrâneos o viam das arquibancadas surgindo para deslumbrar na Colômbia antes de ser bem sucedido na Premier League.