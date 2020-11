De '10' para '10': obra de arte de Messi e dedicatória a Maradona

Chegou o momento de uma das homenagens mais esperadas a Diego Armando Maradona após seu falecimento: a de Lionel Messi. O capitão do Barcelona fez um golaço e dedicou o lance ao eterno craque.

Aos 64 minutos do jogo contra o Osasuna, Messi recebeu na intermediária do gramado, limpou e mandou uma bomba no ângulo. Um golaço típico deel. Na comemoração, Messi tirou a camisa e revelou a homenagem que estava guardando.

Por baixo, havia uma camisa do Newell's Old Boys com o número 10 nas costas. Ele fechou os olhos e ofereceu um beijo aos céus, direcionando a seu compatriota que elevou ao nível máximo o futebol de seu país.

O Newell's Old Boys foi o time onde Messi iniciou sua carreira e também foi onde Maradona atuou entre os anos de 1993 e 1994.