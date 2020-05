Massagista histórico do Flamengo, Jorginho morre vítima da Covid-19

O Flamengo, seus jogadores, trabalhadores e torcedores não tiveram uma segunda-feira (04) de felicidade. Massagista do clube há 40 anos, Jorge Luiz Domingos foi uma das milhares de vítimas fatais da Covid-19.

Conhecido no clube como Jorginho, ele viveu as maiores glórias da história do Flamengo de perto. E os jogadores que recentemente lhe renderam tantas alegrias manifestaram, através das redes sociais, o seu pesar pelo falecimento do funcionário. Veja, abaixo, as reações.