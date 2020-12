De Bruyne acaba com a resistência do Fulham

O Manchester City parece ter ganhado velocidade de cruzeiro na Premier League. Segunda vitória consecutiva, desta vez baseada em um bom começo contra o Fulham, para chegar às posições da Liga dos Campeões.

Numa temporada que possivelmente é a mais difícil para Guardiola como 'citizen', e pouco depois de ter renovado, a equipe de Manchester já se encontra entre as melhores.

Quase cinco minutos se passaram quando o Manchester City já aparecia à frente no placar. Com sua conexão mais mortal, De Bruyne-Sterling, para fazer o 1-0 no Etihad.

Fulham dificilmente perturbou o gol de Ederson. O goleiro 'brasileiro' viu um jogo tranquilo que a equipe de Pep Guardiola vinha fazendo antes de chegar a meia hora e da marca do pênalti.

A falta de Andersen dentro da área foi aproveitada por De Bruyne para fazer seu segundo gol da temporada, somando-se ao número nove assistências no campo, e o 14º em todo 2020 na Premier League.

O jogo do belga poderia ir mais longe se não fosse pela trave. A trave rejeitou o que poderia ser o doblete de De Bruyne, que se tornou mestre, dono e senhor do jogo em uma boa combinação com Gabriel Jesus.

Guardiola fará um rodízio em sua partida da Champions League e não quis fazer nenhuma mudança contra um Fulham que permanece à beira do precipício na Premier League.