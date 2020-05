De Bruyne admite chance de deixar o City

Kevin de Bruyne é puro talento e um jogador que pode esperar grandes feitos permanecendo no Manchester City. No entanto, a pena para o clube de ficar dois anos sem a principal competição continental mudou sua maneira de abordar o futuro.

O belga comentou a situação em uma conversa com 'HLN' e, pela primeira vez, deixou no ar uma possível saída do clube caso a diretoria não evite a punição.

"Eu estou esperando. O clube disse que iria apelar e que eles tinham quase 100% de certeza que eles tinham razão. Estou esperando para ver o que acontece. Eu confio no time. Assim que a decisão estiver tomada, eu vou rever a situação. Dois anos podem demorar. Estou esperando para ver o que acontece", disse o jogador.

"Eu acho que o que o Pep disse foi que ele veria o que fazer com o último ano de contrato dele independentemente de qualquer coisa. Mas não vou deixar a decisão dele impactar na minha. Eu já trabalhei com outros treinadores e, caso o Guardiola saia, eu vou trabalhar com outro. Mas ainda não pensei muito nisso no momento. Tem coisas mais importantes com as quais me preocupar", afirmou De Bruyne.

O belga ainda comentou a respeito dos clubes interessados em sua contratação: "Muitas equipes perguntaram. Mas, para ser sincero, estou muito feliz no City. Jogo em um dos melhores times do mundo, jogo na Inglaterra, a liga mais competitiva, e gosto disso."