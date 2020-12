De Bruyne desbanca Leo Messi como melhor armador do mundo

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) já divulgou qual é o melhor goleiro do mundo e o seu XI ideal de 2020, e agora chegou a hora de conhecer o melhor armador da atualidade.

E a entidade apontou o meia Kevin de Bruyne, do Manchester City, como o melhor nessa categoria por sua qualidade, visão de jogo, potência e regularidade ao longo dessas temporadas.

O jogador belga desbancou Leo Messi do topo, já que o argentino ganhou no ano passado. De Bruyne teve uma votação de 175 pontos, enquanto Messi teve 100, como apontou o diário 'AS'.

"Ganhou o prêmio graças a sua inteligência, sua habilidade física, regularidade e determinação. Além de grandes atuações com a camisa do Manchester City e da Bélgica", explicou a IFFHS.