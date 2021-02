De Bruyne descarta uma renovação antes do final da temporada

Após se recuperar de lesão, Kevin de Bruyne voltou a entrar em campo nesse domingo em um duelo contra o Arsenal e ajudou o conjunto 'citizen' a chegar a sua 18º vitória seguida.

O belga é um dos jogadores mais importantes do clube do Etihad, e a diretoria não pensa em perdê-lo. Por isso, já começa a pensar na renovação do seu contrato, que expira em junho de 2023.

No entanto, de acordo com o diário 'Daily Star', o meia não pretende sentar e negociar antes da atual temporada chegar ao fim. Primeiro, os objetivos; depois, sua renovação.

De Bruyne quer concentrar as suas energias na conquista de algum título nessa temporada, e a renovação com o City terá que esperar.