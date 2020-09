De Bruyne é eleito o melhor do ano por associação de jogadores. DUGOUT

Kevin de Bruyne foi eleito o melhor jogador do ano em uma votação organizada pela Associação de Jogadores Profissionais da Inglaterra (PFA, na sigla em inglês). A estrela belga contribuiu com 20 assistências na Premier League e se tornou o primeiro jogador do Manchester City a conquistar tal o prêmio.