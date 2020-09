De Bruyne marcou o primeiro gol do City na Premier 2020-21

Após ter jogo adiado na primeira rodada, o Manchester City entrou em campo nesta segunda-feira para estrear pela Premier League 2020-21 e abriu o placar aos 19 minutos do jogo contra o Wolverhampton.

O gol teve origem em um pênalti duvidoso. Kevin de Bruyne encarou a marcação de Saiss, que se jogou dentro da área para tentar roubar a bola com um carrinho. O belga caiu junto e, imediatamente, o juiz marcou pênalti.

Na imagem da televisão, a impressão é de que não há um contato físico ou que, se houve, não seria capaz de derrubar o jogador do Manchester City. De qualquer forma, a arbitragem não acionou o VAR.

O próprio De Bruyne foi para a cobrança e converteu o pênalti com um chute forte a meia altura. Com isso, o belga abriu o placar e fez o primeiro gol do time de Pep Guardiola nesta edição da Premier League.

A segunda bola na rede viria aos 32 minutos, com Sterling cruzando rasteiro pela esquerda para Foden, dentro da área, chegar batendo de primeira.