De Bruyne recusa proposta de renovação do City

Kevin de Bruyne se entende perfeitamente com o Manchester City em campo, mas parece que fora dele, os dois estão tendo algumas dificuldades. Tudo em torno das negociações para a renovação do seu contrato.

O meio-campista belga se tornou o eixo do futebol para a equipe de Pep Guardiola. As gerações se passaram, mas De Bruyne se manteve no time como capitão e referência absoluta, tornando-se um dos melhores jogadores do mundo.

Seu vínculo com o Manchester City termina no verão de 2023, daqui a dois anos. Há tempo pela frente, mas a entidade inglesa já começou a trabalhar para evitar desilusões no futuro e, por enquanto, as circunstâncias lhe dão o motivo de estar preocupado com o futuro.

Esta semana, o diário belga 'HLN' publica que De Bruyne e City estão tendo seus prós e contras nas negociações. Neste momento estão numa primeira fase, mas o meia de 29 anos já deu o seu primeiro "não" ao clube.

De Bruyne não foi convencido pela primeira tentativa 'citizen'. Ele é conhecido como um dos melhores da Premier League e do mundo, e acredita que o que é oferecido está abaixo do seu valor. O de Drongen espera um esforço maior de acordo com sua categoria de futebol apresentado.

Depois de não brilhar no Chelsea, De Bruyne foi para Wolfsburg antes de assinar pelo City em janeiro de 2016. Ele rapidamente despontou e se estabeleceu entre os maiores. Sob o comando de Pellegrini e Guardiola, ele somou 60 gols e 99 assistências em 240 jogos.