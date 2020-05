De Bruyne: "Se a temporada não terminar, haverá grandes problemas"

Com a paralisação das principais competições do mundo devido a crise do coronavírus, as incertezas tomaram conta do futebol. A evidente crise financeira preocupa e muito.

A Premier League, onde dinheiro nunca pareceu ser um problema, começa a se preocupar. De Bruyne, jogador do Manchester City acredita que o campeonato “voltará o quanto antes, devido aos importantes desafios econômicos”.

“Meu sentimento é que talvez possamos treinar novamente em duas semanas. O governo vai reiniciar o futebol o quanto antes para dar algo às pessoas. Acredito que esta temporada será concluída”, disse em entrevista ao jornal belga “Het Laatste Nieuws”.

“O aspecto econômico é importante demais na Premier League. Se a temporada não terminar, haverá grandes problemas”, completou.

Nessa mesma entrevista, Kevin de Bruyne deixou aberta a possibilidade de mudar de time na próxima temporada. Tudo isso está ligado à possibilidade do clube estar ou não na Liga dos Campeões caso não evite sua punição.