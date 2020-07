De Bruyne, Thierry Henry... e uma marca histórica?

O Manchester City encerrará a Premier League 2019-20 neste domingo no Etihad Stadium com um duelo contra o Norwich City, a parte inferior da competição, na qual não haverá nada em disputa. Pelo menos não a nível coletivo.

No individual, sim, as coisas são bem diferentes, pois um jogador do time liderado por Pep Guardiola pode ter a oportunidade de escrever seu nome em letras douradas na história da Premier League.

E é que Kevin de Bruyne, um dos melhores jogadores da equipe 'citizen', está a um passo de alcançar o recorde de maior número de assistências em uma única temporada na maior competição inglesa.

Até agora, o internacional da Bélgica, de acordo com dados do ProFootballDB, acumulou 20 passes para gol, o que lhe permite agora igualar a marca alcançada por Thierry Henry.

O ex-jogador francês alcançou esse número espetacular quando jogou pelo Arsenal na campanha de 2002-03. Curiosamente, nessa temporada a equipe 'guuner', como no caso da do belga deste ano, também não foi a campeã.

De Bruyne já deixou para trás as outras marcas que apareciam nessa lista específica. Até essa grande temporada de Kevin, Cesc Fàbregas (em 2007-08 com o Arsenal) teve a terceira melhor marca com 17 passes para gol, enquanto Frank Lampard (em 2004-05 com o Chelsea) ficou em segundo com 18 assistências.

Portanto, o jogador do City tem neste domingo uma oportunidade invejável de alcançar a imortalidade na competição nacional da Inglaterra. Embora tudo dependa de Guardiola decidir arriscar e dar-lhe minutos, algo que pode ser irracional com a Liga dos Campeões ao virar da esquina e, acima de tudo, ver o que aconteceu nesta sexta-feira com outro craque como Kylian Mbappé. Teremos que esperar para ver o que acontecerá.