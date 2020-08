De campeão do mundo a lutar para subir à Serie A italiana

Dias depois de Andrea Pirlo se tornar o novo técnico da Juventus, outro ex-jogador dos últimos dias de glória da Itália, Alessandro Nesta, também pode se tornar um técnico de elite.

O ex-jogador do Milan, campeão da Champions League com o time 'rossonero' e do mundo com a Itália, é o técnico do Frosinone, que luta nesse domingo por uma vaga na Serie A Italiana.

Depois de terminar a Serie B em oitavo lugar, qualificando-se como último para os playoffs da promoção, eliminar o Cittadella e virar contra o Pordenone, o Frosinone enfrentará o Spezia, terceiro classificado.

Este domingo é disputado o primeiro dos dois jogos e, se tem algo que Nesta quer, é ganhar. Com um ótimo histórico, agora ele quer começar sua lenda no banco.

Será a segunda vez que Frosinone e Spezia se enfrentam em uma final. Foi na temporada 2004-05, na final da Coppa Itália da Serie C, quando o fizeram pela primeira vez, com vitória da cidade nortenha.