De capitão do Liverpool a ficar sem equipe com 27 anos

Jon Flanagan atuava na lateral direita do surgimento de Trent Alexander-Arnold. Jon tem aquele perfil trabalhador, que se sacrifica e ganha confiança.

Ele tinha apenas 21 anos quando entrou no time principal. Brendan Rodgers apostou nele, que até conseguiu usar a braçadeira de capitão, mas seu rendimento começou a diminuir.

Em 2016, o Liverpool não via lugar para o jogador no time e o emprestou ao Burnley, mas ele mal jogou dez jogos ao longo da temporada e voltou, dessa vez para a Championship (segunda divisão) com o Bolton Wanderers, onde atuou entre janeiro e junho de 2018.

O Liverpool decidiu que o contrato não seria renovado, e ele ficou sem equipe até que o Rangers, treinado pelo ex-companheiro de equipe Steven Gerrard, estendeu a mão, mas o que começou como um ótimo relacionamento acabou sendo interrompido novamente.

Em sua primeira temporada, ele foi titular em 28 dos 30 jogos disputados. Mas na atual campanha, até o intervalo que acabou sendo o fim definitivo na Escócia, ele jogou apenas nove jogos.

Seu contrato de dois anos expira em 30 de junho. E o Rangers, como o Liverpool dois anos antes, informou que não renovará com o lateral de 27 anos.