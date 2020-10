De Courtois a Neto: duas lindas defesas em menos de um minuto!

Não poderia começar o primeiro 'clásico' da temporada com um ritmo mais frnético. Fede Valverde e Ansu Fati, antes do final dos primeiros dez minutos de jogo, já haviam comemorado um gol cada.

Barcelona e Real Madrid entraram no campo de Camp Nou com o gol rival em sua mira. Longe dos duelos insossos que ambos puderam estrelar no passado, este sábado não foi um choque adequado para os cardíacos.

Aos 24 minutos, os catalães montaram um contra-ataque após um chute de Sergio Ramos que Neto pegou e que terminou com Leo Messi no mano a mano contra Thibaut Courtois.

O goleiro belga cobriu o canto e Messi caiu na armadilha: o goleiro merengue afastou a bola com uma grande defesa. Antes do lançamento, Messi dividiu Sergio Ramos em dois com um drible fabuloso.

E se o merengue foi bem, Neto também brilhou. Segundos depois, Toni Kroos apareceu na área do Barça e colocou o segundo gol dos visitantes na bandeja para Karim Benzema, que chutou de primeira. Mas o goleiro brasileiro imitou Courtois com uma providencial defesa para manter em 1 a 1 o placar até o fim do primeiro tempo.