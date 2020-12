"De dez pessoas, nove acham que foi pênalti de Ramos; a outra é o árbitro"

O técnico do Barcelona, ​​Ronald Koeman, apareceu nesta segunda-feira na prévia do jogo contra o Real Valladolid, que será disputado em José Zorrilla na quarta-feira a partir das 22h (horário local).

O holandês voltou a reclamar dos critérios utilizados pelos árbitros, desta vez por conta da mão de Sergio Ramos em que não foi apitado um pênalti que os catalães, de casa, reclamaram.

"Há coisas que não se entendem. Como já disse no dia contra o Real Madrid, não quero repetir. Nove em dez pessoas teriam apitado o pênalti, mas não o árbitro. Já sabemos disso", argumentou o treinador do Barcelona.

O holandês quis especificar que não diz "ajude o Real Madrid". "Posso pensar que foi pênalti, todos têm o direito de fazê-lo. Eu vi o jogo e para mim foi sim. Mas o árbitro e o VAR decidiram o contrário. As decisões são tomadas pelos árbitros", acrescentou.

Koeman quis comentar cautelosamente as palavras de Florentino sobre o uso do VAR: "Não há o que responder. Todos têm o direito de ter uma opinião".

O técnico influenciou a ideia de que a irregularidade do Barcelona é marcada pela juventude do elenco. “Somos uma equipe que mudou as coisas, com gente mais jovem, e isso causa um pouco de irregularidade. Para o futuro é bom, mas no Barça temos que conquistar títulos. É uma situação complicada e precisamos de tempo”, patrocinou.

Sobre o confronto com o Valladolid nesta terça-feira, disse que precisa jogar "um jogo mais regular, sendo melhor com a bola e melhorando as coisas sem ela. Devemos ter concentração máxima durante o jogo".

Messi, um nome próprio

As palavras de Leo Messi, antecipando a aguardada entrevista com Jordi Évole no domingo, dia 27, foram objecto de conversa na coletiva de imprensa. “Para mim, não é preciso que Leo diga em entrevista que tem vontade, vejo ele todos os dias. Ele está com o time e com os companheiros. Ele é um vencedor e pode sofrer por não vencer todos os jogos”, afirmou.

"Não sei se afetará positivamente o resto dos jogadores. O elenco está unido, trabalhando, insatisfeito com os resultados e todos estamos fazendo para melhorar as coisas. A melhor vitamina é ganhar jogos. Leo está integrado e trabalhando para melhorar as coisas", disse o treinador do Barcelona.

Quem com certeza não estará contra Valladolid é Ousmane Dembélé. O francês ainda não se recuperou a tempo: "Ousmane treinou ontem com os reservas, que trabalham sempre mais no dia do jogo. Dembélé precisa de mais treino para ser convocado. Será convocado para o Eibar no dia 29 de Dezembro".

Koeman esclareceu que não existe 'caso Lenglet' depois de o deixar no banco nos últimos jogos: "Faz parte das rotações que temos de fazer devido à fisicalidade dos jogadores. É impossível aguentar tantos jogos em tão pouco tempo".

“Só estou conversando com Ramón Planes sobre assuntos dentro do esporte. Temos que esperar para ver quem vem como presidente, veremos no dia 24 de janeiro. Conversaremos a partir daí. Agora é a minha vez de liderar o time e veremos o que pode acontecer em janeiro", afetou o mercado de transferências.

“Cada jogo que não ganhamos é um retrocesso, depende dos resultados, mas ainda temos muitos jogos pela frente e muitas coisas podem acontecer. O problema não é o jogo contra o Valencia, é que perdemos muitos fora de casa. Não podemos falhar, temos pressão, sabemos que temos que vencer para diminuir a diferença", disse Koeman.