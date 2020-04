De Diabo a Anjo Loiro e ataque com Romário e Edmundo

Sávio está mudado. Classificado como Diabo Loiro durante a passagem pelo Flamengo, o atacante que jogou até no Real Madrid trocou o apelido para Anjo Loiro graças à avó de sua esposa.

Em entrevista à Goal, veiculada pela live do Instagram, o ex-jogador falou sobre a alcunha recebida na década de 1990 e o novo apelido.

"Anjo ou Diabo Loiro? Hoje é Anjo. Quem me deu esse apelido foi o Januário de Oliveira, um dos maiores narradores do futebol brasileiro. Tinha bordões incríveis, improvisos muito legais. Teve um momento no Carioca, acho que em 94, que eu fiz gol e ele disparou 'Diabo Loiro da Gávea'. Mas a avó da minha esposa é muito católica, e o 'Diabo' incomodava muito ela. Ela dizia: 'Sávio, eu sei que é com carinho, mas eu não gosto desse apelido!'", afirmou.

"Ela se encontrou com o Januário uma vez, foi pedir pra ele, 'não chama mais meu Savinho de Diabo? Pra mim ele é um anjo!'. E, no jogo seguinte, eu fiz o gol e ele trocou o meu apelido pra Anjo Loiro da Gávea", acrescentou.

Com passagem pelo Real Madrid, ele faz ponderações sobre um ex-craque do time espanhol. Afinal, Raul González, eterno camisa 7 do clube, era craque ou não?

"Raul não era tão craque, mas tinha uma capacidade para as decisões, uma frieza. Foi um dos grandes jogadores com quem joguei na minha carreira, cracaço", comentou.

Sávio fala também sobre a saída do Flamengo para defender o Real Madrid: "Foi muito triste para mim sair do Flamengo. O carinho que tenho pelo clube, as amizades lá dentro. Mas foi um desafio maravilhoso, uma mudança que não era fácil, (encarar) o frio, entender a parte tática do Real, do futebol Espanhol, da Champions League".

Em 1995, Sávio formou o que seria o melhor ataque do mundo ao lado de Romário e Edmundo no Flamengo. O jogador conta por que não conseguiram fazer sucesso com as cores do atual campeão brasileiro e da Libertadores.

"Foi muito difícil pro Edmundo, que chegou com problemas técnicos e pessoais. A saída dele acabou sendo muito precoce por isso", concluiu.