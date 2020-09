De Gea ainda é o mais bem pago da Premier, apesar das críticas

David de Gea chegou em 2011 ao Manchester United e segue sendo o dono da camisa número 1 no time do Old Trafford.

No entanto, o goleiro está habituado a receber muitas críticas sempre que coloca suas luvas, e Dean Henderson, recentemente contratado, ameaça acabar com o monopólio do espanhol na equipe titular.

Nada disso impede que o jogador da Seleção Espanhola continue no topo da lista dos jogadores mais bem pagos do futebol inglês. Como destaca 'Daily Mail', De Gea continua sendo o líder dessa classificação.

Pierre-Emerick Aubameyang assinou sua renovação com o Arsenal e alcançou os valores recebidos por Mesut Özil, mas não a ultrapassar o goleiro do Manchester United.

A dupla do time de Mikel Arteta ganha 385 mil euros por semana, enquanto o ex-Atlético de Madrid recebe 410 mil semanalmente.

Na quarta posição da tabela, está Raheem Sterling, com 330 mil euros semanais. O atacante é o mais bem pago do Manchester City e vê Kevin de Bruyne logo atrás com 308 mil euros por semana.