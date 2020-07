De Gea, o estrangeiro com mais jogos pelo Manchester United

David de Gea se tornou, nesta quinta-feira, o jogador nascido fora do Reino Unido com mais partidas disputadas vestindo a camisa do Manchester United.

A marca foi alcançada na vitória por 3 a 0 contra o Aston Villa. Com isso, o espanhol somou 399 jogos com o clube inglês, superando outro goleiro, o dinamarquês Peter Schmeichel.

De Gea lidera uma lista que também conta com nomes como Cristiano Ronaldo (292 partidas), Edwin Van der Sar (266) e seu agora treinador, Ole-Gunnar Solskjaer (366).