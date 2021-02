De Gea, o segundo pior goleiro da Premier League

A taxa de defesas de De Gea nesta temporada tem sido muito decepcionante. Tanto que se pode dizer que o Manchester United está em segundo lugar na Premier League apesar de seu goleiro, um David de Gea, que está sendo mais questionado do que nunca nesta temporada.

De Gea tem altos e baixos, como todo mundo, mas nos últimos dias seu desempenho não tem sido o que se espera dele, e os sempre insaciáveis torcedores do United, ainda acomodados pela gloriosa 'era Ferguson', agora clamam por seu goleiro, que há pouco tempo foi escolhido por eles como o melhor da temporada.

E é verdade que esta temporada não está rendendo a seu nível. São 27 gols sofridos na Premier League, fazendo do United a equipe mais goleada entre os dez primeiros, com um total de 30 gols levados.

O problema é o que está por trás dos 27 gols sofridos por De Gea. Que ele sofre 1,3 pontos por jogo. Que em apenas oito jogos da Premier League (e um na Champions League) ele manteve o gol intacto.

E que, como Squawka analisou, ele defendeu apenas 60,9% dos chutes que o acertaram entre os três naipes. Em outras palavras, apenas defende dois em cada três disparos que vão para o gol, e quando um em cada três disparos entra no gol, é um mau negócio.

Apesar disso, os números de De Gea não são os piores do Premier. Porque o menos fiável de momento é Rui Patricio, cujo rendimento cai para 59,7%.

Cada vez mais 'red devils' estão reivindicando a titularidade para Henderson, mas Solskjaer está relutante em fazer a mudança. E que seu pulso não tremeu ao deixar o espanhol no banco (em teoria, devido a lesão) no intervalo do jogo no St. Mary's no final de novembro, já que os 'Saints' estavam vencendo por 2 a 0 um jogo que o United voltou a vencer no segundo tempo, sem De Gea na grama.

Naquele dia o castig (ou os incômodos) durou uma partida, porque ainda que tenha voltado ao gol três dias depois no desastre de Old trafford contra o PSG (1-3), seu treinador o convocou para o jogo contra o West Ham.

De Gea voltou ao gol na semana seguinte, na Liga dos Campeões (3-2 contra o RB Leipzig), e não voltaria a perder a titularidade até a visita ao Sheffield. Seu duvidoso desempenho de 3-3 contra o Everton pode prejudicá-lo novamente