De Gea poderá estar afastado por um mês por motivos pessoais

David De Gea tem 29 jogos nesta temporada pelo Manchester United e pode ficar de fora por cerca de um mês para tratar de motivos pessoais. Na verdade, o jogador já nem estava no gol contra o Crystal Palace.

A notícia é do 'Manchester Evening News', meio que fala de tal tempo de ausência do goleiro e que dá lugar a Dean Henderson como o novo titular do Solskjaer.

Henderson já era titular no último empate sem gols e o treinador dos 'Red Devils' falou da ausência de De Gea na sala de imprensa: "A ausência de De Gea é um assunto privado. Vai demorar o tempo necessário".

“Henderson está crescendo muito e agradeço a ele pelo ponto conquistado e pelos zero gols sofridos. Ele é goleiro do United e tem que continuar com essa concentração”, finalizou.

De Gea está esperando seu primeiro filho com Edurne, então este pode ser um dos possíveis motivos, conforme indicado pelo jornal 'AS'. Por enquanto, United e Solskjaer se limitaram a dizer que se trata de um "assunto privado".