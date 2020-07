De Gea supera marca de pai do goleiro do Leicester

De Gea já é o goleiro com mais partidas sem sofrer gols em toda a história do Manchester United. No duelo contra o Leicester City com o qual eles fecharam a temporada, ele conquistou o jogo de número 113, um a mais que Peter Schmeichel, lenda 'red devil', cujo filho, curiosamente, estava em campo.

Kasper Schmeichel é o goleiro do Leicester. Pouco antes do jogo, em declarações públicas, ele defendeu o goleiro espanhol. Ultimamente, ele está recebendo críticas duras por alguns erros que cometeu. Mas, para ele, estava sendo muito difícil.

E, como prova de que o balanço é positivo, ele quebrou o recorde de seu pai enquanto se enfrentavam. Não foi um jogo sem tensão: os competidores disputavam sua presença na Liga dos Campeões na próxima temporada e foi Solskjaer quem levou a melhor.

Para De Gea, é o melhor final de temporada possível. Embora tenha sido um pouco tocado pelas críticas e seus erros por algumas semanas, ele sai de férias com um registro histórico debaixo do braço. Ele está no clube há mais de nove temporadas e, até hoje, ninguém conseguiu tirar seu posto.