Para Solskjaer, De Gea "tem que pegar esse chute 100 de 100 vezes"

Ole-Gunnar Solskjaer, técnico do Manchester United, falou sobre o erro de David de Gea no segundo gol da semifinal contra o Chelsea na Copa da Inglaterra e afirmou que o espanhol deveria ter defendido o chute.

Imediatamente após o intervalo e com 1 a 0 de desvantagem no placar, Mason Mount marcou o segundo do time de Frank Lampard com um chute que passou muito perto do goleiro.

"Não posso falar pela confiança de De Gea, mas mentalmente ele é muito forte", disse o técnico norueguês em declarações à rede britânica 'BBC'.

"Ele sabe que deveria pegar esse chute 100 de 100 vezes, mas isso é futebol. Tomei a decisão de fazê-lo jogar e ele estava preparado para isso", acrescentou Solskjaer.

O Manchester United acabou perdendo a partida por 3 a 1 e será o Chelsea quem jogará a final de Wembley contra o Arsenal.